Донецк, , 14:22 — REGNUM В Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 «Лепесток» ранена пожилая женщина. Об этом 6 августа сообщили в штабе обороны ДНР.

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«В Кировском районе города по ул. Жарикова ранение получила мирная жительница 1935 г. р. Наступила на сброшенную ВФУ противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток». Доставлена в ГБ №24», — отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди могут не опознать ее как опасный объект.