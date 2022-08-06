София, , 14:22 — REGNUM 19-летняя латвийская гимнастка российского происхождения Елизавета Полстяная не допущена до чемпионата мира 2022 года, который пройдет в сентябре в Софии (Болгария). Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

Художественная гимнастика Sport.kazanfirst.ru

«К сожалению, «спорт вне политики» — это пустые слова. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю жизнь. Обидно? Не буду врать и геройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили», — написала Полстяная.

Ранее Елизавета Полстяная допускала, что чемпионат мира 2022 года должен был стать последним в ее профессиональной карьере. Но, по словам спортсменки, ей не оставили выбора.