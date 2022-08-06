Улан-Удэ, 6 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. 13 заразившимся потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 138 294.

Жертвами коронавируса в республике стали 3037 человек. Выздоровели после COVID-19 134 729 пациентов, в том числе 53 за последние сутки.