Анкара, 6 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. «Дорожную карту» по сотрудничеству в области экономики, предполагающую увеличение товарооборота между странами двумя странами до $100 млрд, подписали Россия и Турция. Об этом 6 августа рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолёте по возвращении из Сочи.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет $100 млрд. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство», — сказал он.

Также Эрдоган добавил, что министром торговли Турции и заместителем председателя правительства России Александром Новаком был подписан в Сочи меморандум о взаимопонимании — «своего рода дорожная карта торгово-экономических отношений».

При этом турецкий лидер утончил, что также он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным использование платёжных карт «Мир» на территории Турции, указав, что в данный момент в этом вопросе имеются существенные подвижки и пять турецких банков ведут работу в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.