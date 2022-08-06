Челябинск, 6 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники ГИБДД намерены массово проверить рейсовые автобусы. Поводом стало крупное ДТП с участием маршрутных транспортных средств, которое случилось 5 августа, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

geralt ГИБДД

По данным ведомства, на проспекте Ленина водитель автобуса «ПАЗ», ехавший по маршруту №218, отвлёкся от управления и наехал на автомобиль «Peugeot» маршрута №3. Он в свою очередь совершил наезд на «Hyundai», следовавший маршрутом № 56. В результате аварии пострадала одна из пассажирок. Помощь ей оказали на месте.

По факту аварии было возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ, предусматривающее ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение здоровью человека лёгкого или среднего вреда. Тем временем полицейские проводят проверку законности деятельности организации, которая обслуживает маршрут № 218, по пассажирским перевозкам.

С 8 по 12 августа в Челябинске пройдёт профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание в ходе него инспекторы ГИБДД уделят легальности пассажирских перевозок, соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также наличию предрейсового медицинского осмотра. В случае выявления нарушений руководители предприятий перевозчиков будут привлечены к соответствующей ответственности, обещают в полицейском главке.

Как сообщало ИА REGNUM, местные жители неоднократно обращали внимание на нелегальных перевозчиков, работающих на городских маршрутах. Также они жалуются на водителей, которые разговаривают по телефону во время движения и тем самым подвергают жизни и здоровье пассажиров опасности.

«Им ослов и ишаков доверять нельзя, а мы, по своей глупости и жадности, доверили им здоровье и жизни нашего народа», — написал некий Евгений на одном из городских порталов.