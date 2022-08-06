Ханой, , 14:10 — REGNUM Производство полупроводниковых компонентов южнокорейской компании Samsung во Вьетнаме будет запущено летом 2023 года. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на данные правительства Вьетнама.

Билборд Samsung

Южнокорейская компания строит завод Samsung Electro-Mechanics Vietnam по производству подложек для интегральных микросхем в северной провинции Вьетнама Тхайнгуен. Сейчас предприятие находится на стадии тестового производства. Запуск серийного производства запланирован на июль 2023 года.

Во Вьетнаме уже работает несколько предприятий Samsung, включая площадки по сборке бытовой электроники и смартфонов. Запуск нового предприятия станет ещё одним шагом Samsung к диверсификации своего производства.

В начале 2022 года сообщалось, что Samsung инвестирует в производство полупроводниковых устройств во Вьетнаме более $2 млрд. Помимо подложек для микросхем на новых площадках будут выпускаться компоненты для мобильных устройств, включая модули видеокамер и линзы.