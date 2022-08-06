Вашингтон, 6 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Американцы превратились в нацию, которая вынуждена выпрашивать нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии, так как президент США Джо Байден проводит «провальную политику». Об этом 6 августа заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп, передает Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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США, по мнению Трампа, утратили статус энергетически независимой страны, а американцы превратились в «нацию, терпящую неудачу», спустя всего 2 года политики Байдена. Он в очередной раз раскритиковал Байдена и возложил на Белый дом ответственность за рекордную инфляцию.

«Мы — нация, которая выпрашивает у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других нефть. Но у нас под ногами больше жидкого золота, чем в любой другой стране мира», — отметил Трамп в Уокешо (штат Висконсин) в ходе митинга перед сторонниками.