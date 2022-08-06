Анкара, , 13:59 — REGNUM Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что его президент РФ Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС (международная организация, основанная в 2001 г., в ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан) в Узбекистане в сентябре.

Реджеп Тайип Эрдоган Официальное интернет-представительство президента России

«В сентябре «Шанхайская пятерка» соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Мы говорим: давайте будем вместе с теми, кто присоединится к «Шанхайской пятерке» в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу. … Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного», — отметил Эрдоган по возвращении из Сочи.

Саммит ШОС состоится в Самарканде 15−16 сентября.