6 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение американской газеты Politico о том, что высшее военное руководство Китая игнорирует попытки Соединенных Штатов Америки связаться с ним.

Анна Царькова, , 14:16 — REGNUM Китайское высшее военное руководство на фоне обострения кризиса вокруг Тайваня игнорирует попытки Соединенных Штатов Америки связаться с ним. Об этом 5 августа со ссылкой на источники сообщила американская газета Politico.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник уточняет, что представители высшего военного руководства КНР не отвечают на звонки из Вашингтона, откуда с ними, в частности, пытались связаться министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, а также председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали Китай, отметив, что китайское руководство в данном случае (после визита Нэнси Пелоси на Тайвань) поступает верно.

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«Китайцы уже начали вводить санкции против Америки, вот американцы и дёргаются — боятся, что проблем ещё в США прибавится, да дорого им, очень дорого полёт бабки обойдётся», — написала Елена.

«Правильно всё, теперь пусть подумают, кто в изоляции», — добавила Гордеева.

«А зачем они звонят? Это внутри Китая происходит, какое им дело?» — не понимает Владимирович, имея в виду ситуацию с Тайванем.

«Перевоспитание по-китайски для США может быть весьма болезненным», — отреагировала Марина.

«А Пентагон чего ждал? Поклоны и красную дорожку?» — возмутился Alex D.

«Звоните Пелоси, она же сама за США все решает!» — с сарказмом призвал Dobb.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Выходной у людей! Чего звонить?» — смеется Bill G.

«В ответ на звонки срабатывает автоответчик и играет гимн Китая», — иронизирует Igor E.

«Ваш звонок очень важен для нас©», — с юмором добавил «Ветер перемен».

«Арабы не поднимают трубку, китайцы — тоже. Но в изоляции Россия», — недоумевает Максим К.

«Абонент вне действия «вашей» сети», — смеется Гуля К.

«Китай отменяет США», — написал Evolet Line.

«В спортлото пусть звонят», — добавил один из участников обсуждения.

«А что они хотели? Правильно делают!» — поддержала Ksenia.

«В рельсу пускай звонят!» — смеется Сергей.

«Молодцы, китайцы, устройте им изоляцию, чтоб вообще дорогу забыли», — прокомментировал Oliv M.

«Абонент занят, перезвоните позднее», — пошутила Zanoza.

«Что с лицом, Америка?» — с юмором подытожила Катерина.