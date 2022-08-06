Веллингтон, , 18:26 — REGNUM Известный режиссёр Питер Джексон рассказал о том, как его приглашали поучаствовать в создании сериала «Властелин Колец: Кольца Власти». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 6 августа.

Хоббиты Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия

По словам постановщика, создатели шоу были заинтересованы не только в нём, но и в его супруге Фрэн Уолш: «Они спросили, хотим ли мы принять участие, и я ответил: «Это вопрос, на который невозможно ответить, не прочитав сценарий». Они сказали: «Как только мы получим первые несколько сценариев, мы отправим их вам». А сценарии так и не появились. Это последнее, что я от них слышал, и это нормально». В то же время Джексон отметил, что не расстроен из-за несостоявшегося сотрудничества и в скором времени ознакомится с сериалом в качестве зрителя.

Напомним, премьера сериала «Властелин Колец: Кольца Власти» намечена на 2 сентября 2022 года. Шоураннерами проекта выступят Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей.

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