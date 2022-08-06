Москва, , 13:48 — REGNUM Правящий в США финансово-политический неолиберальный супер-клан мешает переосмыслению американской внешней политики. Об этом 6 августа написал российский сенатор Алексей Пушков мешает переосмыслению внешней политики.

Алексей Пушков ru.m.wikipedia.org

«Переосмыслению внешней политики США мешает правящий в США финансово-политический неолиберальный супер-клан. И угроза банкротства страны — это не то, что этот супер-клан остановит», — отметил он в своём сообщении.

При этом российский сенатор напомнил, что на протяжении последних 30 лет у всех американских президентов была как минимум одна война во время их правления.

«У Клинтона — в Югославии, у Буша — в Афганистане и Ираке, у Обамы — в Ливии и, опосредованно, в Сирии (proxy-war), у Байдена — также опосредованно - на Украине», — пояснил Пушков.

Также он указал, что единственным не начавшим войну во время своего правления стал президент США Дональд Трамп.

«Но его первая попытка пересмотра внешней политики США была сорвана «глубинным государством», то есть правящим супер-кланом, который и привел к власти Байдена. Использует ли Трамп второй шанс — покажет близкое будущее», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что сотрудник ВВС США обвинил руководство этого рода американских войск в выдавливании женщин с различных позиций в пользу транссексуалов для большего «гендерного разнообразия»