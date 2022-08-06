Москва, , 13:46 — REGNUM Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления жилья, дорог, соцобъектов. Об этом 6 августа сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«В городе много объектов, которые надо восстанавливать, но команда работает профессионально… надеюсь, оперативно восстановим все для нормальной жизни. Составили план по восстановлению дорог, жилья, школ и садиков и подготовки к осенне-зимнему периоду», — написал он в Telegram-канале.

Хуснуллин отметил работу местной администрации: «Вот, например, побывал на хлебозаводе, который оперативно восстановили, и теперь он кормит и местных жителей, и военных. Хлеб, кстати, очень вкусный!».