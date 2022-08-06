Катангский район, Иркутская область, , 13:46 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на 6 августа ведутся работы по ликвидации локализованного лесного пожара на севере Катангского района площадью 708 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Лесной пожар Alh-rb.ru

Возгорание, как отмечается, находится в зоне космического мониторинга. Тем не менее, в тушении задействовано 168 человек и шесть единиц техники.

Жителям напоминают, что на территории северных районов Приангарья до 15 августа действует особый противопожарный режим в лесах.

«Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной», — отметили в правительстве.