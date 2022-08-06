Лондон, 6 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. 6 августа в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» футбольный клуб «Фулхэм» в матче первого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Liverpoolfc.com «Ливерпуль» vs «МЮ» — 0:0

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты главного судьи — Даниэл Куку и Дерек Итон.

Стартовые составы команд:

«Фулхэм»: Марек Родак, Кенни Тете, Тосин Адарабиойо, Тим Рим, Энтони Робинсон, Гаррисон Рид, Нескен Кебано, Бобби Рид, Андреас Перейра, Жоау Пальинья, Александар Митрович.

Главный тренер: Марку Силва.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Луис Диас, Мохаммед Салах, Роберто Фирмино.

Главный тренер: Юрген Клопп.

В прошедшем сезоне 30-летний лидер «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах сыграл в 35 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился 23 забитыми мячами и 13 результативными передачами.