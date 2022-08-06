Тольятти, Самарская область, , 13:40 — REGNUM Сборка автомобилей Lada Granta с подушками безопасности возобновится в августе 2022 года, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Об этом сообщает портал AutoNews.

Lada granta Lada.ru

Соколов рассказал о решении ряда проблем с комплектующими на презентации электрической версии модели Largus. Он отметил, что предприятию удалось сформировать запас подушек безопасности для моделей Lada Granta. Выпуск таких авто начнётся уже в августе текущего года.

При этом глава АвтоВАЗа признал, что компания пока не готова полностью отказаться от выпуска автомобилей в упрощённой комплектации. В частности, сохраняются проблемы с поставками антиблокировочных систем тормозов.

«Поиск поставщиков АБС, локализация этого компонента — вопрос более сложный, ожидаем, что его удастся решить к следующему году», — заявил Соколов.

АвтоВАЗ начал производство автомобилей в упрощённой комплектации в июне 2022 года. Ранее Росстандарт внёс соответствующие изменения в требования к техническим характеристикам отечественных автомобилей. Сборка таких авто позволила сократить зависимость отечественных производителей от иностранных комплектующих на фоне антироссийских санкций и сбоев в поставках.

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