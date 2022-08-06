Москва, 6 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом 6 августа сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

По информации источника, «красно-белые» уже ищут замену Мележикову. Ранее в СМИ появлялась информация, что функционера может заменить первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин.

После первых трех туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля, одержав две крупные победы над «Краснодаром» и «Оренбургом» и набрав семь очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.