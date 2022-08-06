Пермь, , 13:36 — REGNUM В Пермском крае 18-летняя девушка предстанет перед судом за интимную связь с несовершеннолетним. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

Ей вменяют сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. По данным следствия, она проживала с 15-летним знакомым и по обоюдному согласию вступала с ним в половую связь.

Теперь обвиняемой грозит до четырёх лет колонии. Между тем, на интернет-площадках это дело обсуждают, и многие граждане не находят преступления.

Добавим, подобное преступление не является новым для Пермского края. В 2021 году молодая местная жительница была осуждена к 1 году и 8 месяцам колонии. Её признали виновной в интимной связи с подростком, не достигшим 14 лет. При этом сношение также было по обоюдному согласию.

Представители прокуратуры в свою очередь отмечают, что такие преступления относятся к наиболее тяжким. Уголовным кодексом охраняются половая неприкосновенность несовершеннолетних, а также их нормальное физическое и нравственное развитие. В ведомстве подчёркивают, что раннее начало половой жизни может нанести вред здоровью человека.