Иркутск, 6 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Иркутской области за прошедшие сутки выявили 323 новых случая заражения коронавирусом. 28 заболевших госпитализированы в медучреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 299 817.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 289 249 пациентов, в том числе 143 за сутки. Скончались от коронавируса 8504 человека.