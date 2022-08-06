Анкара, 6 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. РФ и Турция договорились перейти на торговлю в рублях, заявил 6 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

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По его словам, это «принесет деньги Москве и Анкаре». Эрдоган также добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки: 5 банков страны работают над этим.

Ранее в Сочи прошла встреча Эрдогана и президента РФ Владимира Путина. Лидеры обсудили широкий круг тем, включая Украину, ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии.

По итогам переговоров было принято совместное заявление о наращивании объемов двусторонней торговли и достижении поставленных целей, росте взаимодействия РФ и Турции в промышленности, транспортной сфере, сельском хозяйстве, а также строительстве.