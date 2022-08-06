Москва, , 13:22 — REGNUM За минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Дибровное, Долгенькое, Сулиговка, Байрак, Пришиб, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

ПВО Mil.ru

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Кроме того, перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Каховской ГЭС, Антоновского Моста, н. п. Брилевка, Чернобаевки, Алешковские Пески, Новая Каховка, Цюрупинск Херсонской области, Сухая Каменка и Барвенково Харьковской области.

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