Вашингтон, 6 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Совместная пластинка The Voice of the Heroes американских рэперов Lil Baby (Доминик Джонс) и Lil Durk (Дёрк Бэнкс) получила платиновый статус. Об этом 6 августа сообщил портал Complex.

Кадр из интервью для портала i-D Lil Baby

Так, альбом разошёлся тиражом в 1 млн копий с момента релиза в июне 2021 года. The Voice of the Heroes также получил шесть золотых сертификатов Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, которые присуждаются за покорение результата в 500 тыс. проданных экземпляров.

Напомним, выход альбома The Voice of the Heroes состоялся 4 июня 2021 года. В записи 18-трекового проекта приняли участие Трэвис Скотт, Young Thug, Meek Mill и Rod Wave.