Донецк, 6 августа 2022, 13:20 — REGNUM В ходе отступления к Артёмовску киевскими боевиками были брошены стратегически важные высоты. Об этом 6 августа сообщил командир 20-го батальона Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Джексон».

Спецоперация России
Спецоперация России
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали. <…> Или не захотели, или не смогли его всё-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артёмовск», — приводит его слова РИА Новости.

Также командир 20-го батальона НМ ЛНР отметил, что на указанных высотах украинские нацисты могли бы держать оборону в течение довольно долгого времени, однако у них серьёзные потери и не собирают своих убитых и раненых.

«Значит, не все хорошо. Даже раненые, те, что живые, мы слышим они зовут на помощь, но их не приходит не забирает никто», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что на фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении, военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты ВСУ отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют.