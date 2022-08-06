Донецк, , 13:20 — REGNUM В ходе отступления к Артёмовску киевскими боевиками были брошены стратегически важные высоты. Об этом 6 августа сообщил командир 20-го батальона Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Джексон».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали. <…> Или не захотели, или не смогли его всё-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артёмовск», — приводит его слова РИА Новости.

Также командир 20-го батальона НМ ЛНР отметил, что на указанных высотах украинские нацисты могли бы держать оборону в течение довольно долгого времени, однако у них серьёзные потери и не собирают своих убитых и раненых.

«Значит, не все хорошо. Даже раненые, те, что живые, мы слышим они зовут на помощь, но их не приходит не забирает никто», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что на фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении, военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты ВСУ отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют.