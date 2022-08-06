Грозный, 6 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. 6 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче четвертого тура Мир Россйской Премьер-лиги 2022/23 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат»

На матч назанчена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Варанцо Петросян и Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр — Максим Перезва.

В последний раз «Зенит» и «Ахмат» играли между собой 9 апреля 2022 года в матче 24-го тура чемпионата России. Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Юри Албермо (39' Андрей Мсотовой) и Александр Ерохин (90' Магомед Оздоев).