Москва, 6 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. ВКС России за минувшие сутки уничтожено два Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

«Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией в районе Солнцево Кировоградской области. Еще один украинский Су-25 сбит средствами противовоздушной обороны в районе Радгоспное Херсонской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в районе н. п. Пятигорское Харьковской области.