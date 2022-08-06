6 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы МИД России о том, что США пытаются установить доминирование над миром, но эти их попытки бесперспективны.

Артур Савин, , 14:17 — REGNUM Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», но их попытки распространять своё доминирование на всё большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую проводят США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коллеги. Партнёры. Слух режут уже эти слова. Пора американцев уже называть как есть — враги», — считает Александр К.

Многие пользователи не удивлены, что американцы, прикрываясь россказнями о свободе слова, правах человека и принципах демократии, пытаются силой подчинить себе весь мир.

«Понятно. Наглость вперемежку с враньём — второе счастье, как говорится. Самое главное, что смотрят ведь в глаза и «хитрят». Америка главный лжец на этой планете», — поделился своим мнением Леонид М.

Некоторые комментаторы отмечают, что США уже не имеют того авторитета, которым обладали ранее, поэтому не стоит ждать, что мир будет так легко подчиняться их воле.

«Попытка Америки расширить зоны влияния обречена на провал. Они не могут даже с Китаем о сотрудничестве нормально договориться — со страной, которая была главным союзником США против СССР в своё время. Америку ненавидит весь мир», — пишет Лев С.

Часть людей полагает, что пример России наглядно показывает, что Америке противостоять не только можно, но и нужно.

«Теперь всё поменяется. Вряд ли будет множество тех стран, которые безоговорочно поддерживают США, ведь Сирия показала, что на их военное присутствие будет всегда противодействие в лице России», — напомнила Лариса Л.

«Агония у америкосов. Не зря же они поставили в президенты того, кто не ведает, что творит по причине старческой деменции. Значит, вся Америка готова совершить крайне необдуманный шаг, после которого может стать плохо всем», — отметила Ольга Т.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей сетует на то, что помимо России пока что не так много стран решили дать бой зарвавшемуся американскому бандиту.

«Я полностью согласна со словами Сергея Викторовича. Но почему эти обнаглевшие американцы до сих пор не поставлены на место? Даже Китай не может их унять. Только России приходится одной держать оборону перед натиском Запада», — указывает Татьяна Б.

«Ну так и прилет Пелоси на Тайвань — это был просто плевок в лицу Китаю. Американцы хотели показать всему миру, что они делают, что хотят, и им ничьи запреты ни по чем. До сих пор считают себя гегемонами. Скоро им придётся объяснить, что старые порядки уже не работают», — подметил Клавдий В.

Нашлись и те, кто считает, что Соединённым Штатам будет крайне невыгодно доводить конфликт с Россией до крайней точки, потому что, как показывает история, итоговый расклад оказывается не в пользу врагов нашей страны.

«Французская империя, как и гитлеровская Германия в своё время тоже считали себя пупами земли, но обе получили люлей от русских. Не стоит США наступать на прежние грабли. С Россией лучше иметь плохой мир, нежели хорошую войну», — предупреждает Максим К.

Напомним, 5 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН о том, что «американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», но их попытки распространять своё доминирование на всё большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую проводят США.