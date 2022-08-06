Москва, , 13:17 — REGNUM В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

HIMARS Defense. gov

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Также подавлены: пять взводов РСЗО «Град», 3 взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б» и 4 артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Авдеевка, Северск, Соледар, Артёмовск, Серебрянка, Новгородское, Георгиевка, Великая Новоселка, Шнурки Донецкой Народной Республики (ДНР), Калиновка и Доброе Николаевской области.

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