Пекин, 6 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Совокупная мощность компьютеров в центрах обработки данных и других вычислительных системах Китая превысила 150 эксафлопс, что составляет около 26% от мировой вычислительной мощности. Об этом пишет China Daily.

Darpa.mil Большие данные (big data)

Общее количество стоек центров обработки данных в Китае к концу июня 2022 года превысило 5,9 миллиона. Количество серверных компьютеров достигло около 20 млн.

Совокупная мощность промышленных вычислительных систем в Китае в последние пять лет росла со среднегодовыми темпами около 30%. В настоящее время на Китай приходится около 26% от общей глобальной распределённой вычислительной мощности.

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в 2021 году рынок облачных вычислений в Китае превысил $44,46 млрд. Рынок отрасли информационных технологий почти достиг $60 млрд.

Одним из крупнейших проектов в последние годы стало развёртывание сетевой инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G). К середине 2022 года в Китае запущено более 1,85 млн базовых станций 5G.