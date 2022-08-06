Курск, , 13:07 — REGNUM Очередная попытка диверсии на аэродроме в Курске, на котором базируются российские военные, была пресечена 6 августа утром. Об этом 6 августа сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Роман Старовойт Rosavtodor.ru

«Сегодня была пресечена очередная попытка совершения диверсии на курском аэродроме, который сейчас закрыт для приёма гражданских воздушных судов. Слава богу, жертв и разрушений нет», — сказал он.

Также Старовойт указал, что в данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и призвал жителей региона с пониманием отнестись к сложившейся в данный момент ситуации, и не использовать беспилотники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений был поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ.