Москва, , 13:05 — REGNUM В результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Штурмовики Су-25 ВКС России Минобороны России

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Кроме того, в районе н. п. Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

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