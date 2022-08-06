Донецк, , 12:57 — REGNUM ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:35 — н. п. Ласточкино — н. п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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