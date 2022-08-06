Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Из-за высокой инфляции 38% жителей США вынуждены сократить затраты на вождение, оплату коммунальных услуг и продовольственные продукты, чтобы оплатить свои медицинские расходы. Это 6 августа следует из результатов опроса института Гэллапа совместно с некоммерческой организацией West Health, которые приводит американская газета The Hill.

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Уточняется, что исследование было проведено в период ос 2 по 16 июня и в нем принимал участие 3001 совершеннолетний житель США.

Также указывается, что 38% респондентов заявил о сокращении ими повседневных трат ил пропуске планового лечения для оплаты медицинских счетов, а также занимали деньги для покрытия своих расходов на здравоохранение.

При этом 26% участников опроса признались, что из-за дороговизны они старались не обращаться за медпомощью и отказывались от рецептурных лекарств. В то же время, в целом женщины до 50 лет больше сокращают расходы на здоровья, нежели мужчины.

Кроме того, 40% опрошенных указали, что их беспокоит оплата медицинских услуг в США в следующем полугодии, при том, что только 3% респондентов посчитали, что цены на здравоохранение увеличатся и 43% участников опроса заявил, что ждут подорожания на бензин.

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