Лос-Анджелес, США, , 18:20 — REGNUM Американская актриса Энн Хеч госпитализирована после ДТП с пожаром. Об этом 6 августа сообщил телеканал CNN.

Энн Хеч Кадр из интервью на телевидении

По данным источника, Хеч сначала врезалась в гараж на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе (США), после чего скрылась с места аварии и аналогичным образом врезалась в частный дом неподалёку. В результате столкновения здание и автомобиль загорелись, однако прибывшим на место ДТП пожарным удалось вовремя вытащить артистку из машины. В настоящий момент Хеч находится в больнице с сильными ожогами.

Напомним, Энн Хеч прославилась после выхода драмы «Донни Браско» Майка Ньюэлла в 1997 году. Всего на счету актрисы более 90 кинопроектов.

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