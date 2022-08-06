Донецк, , 12:39 — REGNUM Украинские войска нанесли удар по Донецку и Минеральному. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:44 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 152 мм. 12:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из «Градов».

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