Краснодар, 6 августа 2022, 12:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи, состоявшейся 5 августа в Сочи после переговоров в президентом Турции Реджепом Эрдоганом, руководитель северо-кавказской республики доложил о социально-экономической ситуации в Чечне. Президент также передал благодарность чеченским военнослужащим, участвующим в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О своем разговоре с Путиным Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
Как отметил Кадыров, Путин высоко оценил участие бойцов из Чечни в спецоперации, особенно при освобождении ЛНР. В свою очередь глава Чечни пообещал «выполнить любой его приказ в любой точке земного шара».
Глава Чечни также опубликовал фотографию своей встречи с президентом РФ, на которой они с президентом идут по летному полю на фоне самолета.