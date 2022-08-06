Краснодар, 6 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи, состоявшейся 5 августа в Сочи после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, руководитель северо-кавказской республики доложил о социально-экономической ситуации в Чечне. Президент также передал благодарность чеченским военнослужащим, участвующим в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О своем разговоре с Путиным Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«Я встретился с Владимиром Владимировичем Путиным и доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. Глава государства отметил высокие достижения региона в этом направлении, поинтересовался вопросами инвестиционной привлекательности республики и развитием туристической отрасли», — написал чеченский лидер.

Как отметил Кадыров, Путин высоко оценил участие бойцов из Чечни в спецоперации, особенно при освобождении ЛНР. В свою очередь глава Чечни пообещал «выполнить любой его приказ в любой точке земного шара».

«Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ верховного главнокомандующего в Донбассе. Владимир Владимирович попросил передать им тёплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет. Президент высоко оценил их боевые заслуги в ходе проведения СВО и подчеркнул их вклад в освобождение Луганской Народной Республики», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни также опубликовал фотографию своей встречи с президентом РФ, на которой они с президентом идут по летному полю на фоне самолета.