Москва, , 12:34 — REGNUM Почти четверть от общего объёма продаж новых легковых автомобилей в России в июле 2022 года пришлось на модели китайских брендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Кроссоверы CheryExeed LX Chery-clubs.ru

В июле жители России приобрели 8642 новых легковых автомобиля. Самыми популярными на рынке остались отечественные автомобили — на долю российских марок пришлось 30,9% от общего объёма продаж.

Второе место на рынке с долей 24,3% впервые заняли китайские производители. Корейские бренды, ранее уступавшие на российском рынке по продажам только отечественным производителям, заняли третью строчку с долей 21,2%.

Подавляющая часть китайских автомобилей, проданных в России в июле 2022 года, пришлась на четыре бренда: Chery, Geely, Haval и EXEED. Объёмы продаж составили 2577, 2323, 2155 и 1012 авто соответственно.

Доля китайских автомобилей на российском рынке начала расти с апреля на фоне сокращения поставок авто западных, южнокорейских и японских брендов. В первом квартале 2022 года на долю авто китайских марок в России приходилось менее 10% от общего объёма продаж.

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