Париж, 6 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Французский ученый Этьен Клайн извинился за то, что выдал в Twitter фото ломтика колбасы за снимок звезды Проксима Центавра (красный карлик, ближайшая к Солнцу звезда, в ее системе обнаружили как минимум три планеты).

EtienneKlein/Twitter Снимок ломтика колбасы, выданный за снимок звезды Проксима Центавра

Ранее Клайн опубликовал в сети якобы сделанную телескопом «Джеймс Уэбб» фотографию. На ней, как утверждал ученый, была запечатлена красная звезда на черном фоне.

«Я прошу прощения перед теми, кого розыгрыш … мог шокировать. Целью розыгрыша был всего лишь призыв к осторожности с изображениями», — написал он в Twitter после того, как его первоначальная публикация стала вирусной.