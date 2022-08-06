Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по России лидеры стран — участниц Европейского союза оказались сбиты с толку. Такое мнение 3 августа высказала журналистка Аманда Коукли в статье для американского журнала Foreign Policy.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напомнила автор публикации, на прошедшей неделе 27 государств — членов сообщества согласились добровольно сократить использование газа на 15%, и только венгерский премьер-министр высказался против этого, назвав такое решение «еще одним шагом к военной экономике».

Также Коукли назвала Орбана «троянским конем» президента России Владимира Путина в Евросоюзе.

«В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — говорится в статье.

Кроме того, уточняется, что Венгрия является причиной серьезных неудобств для Брюсселя, так как ранее венгерский премьер-министр высказывал недовольство единой политикой в отношении иммиграции и меньшинств.

При этом журналистка заключает, что такая ситуации свидетельствует о явном отсутствии единства в ЕС. Также Коукли уточнила, что Венгрия с начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины ни разу прямо не критиковала Москву и выступает против антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый план финансовой помощи киевскому режиму на общую сумму €8 млрд в виде сочетания грантов и кредитов был подготовлен Европейской комиссией (ЕК).