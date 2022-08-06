Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании 24-летнего центрального защитника турецкого клуба «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи. Об этом 6 августа сообщило издание Sport24.

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В текущем сезоне Аттила Салаи принял участие в трех матчах за «Фенербахче» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и ворота киевского «Динамо» и получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Аттилы Салаи с «Фенербахче» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» также интересуется 18-летним бразильским защитником «Коринтианса» Робертом Ренаном.