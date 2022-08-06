Калуга, , 12:34 — REGNUM Региональный этап всероссийского турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе открылся 6 августа на площадке калужского инновационного культурного центра. Соревнования проходят под эгидой проекта «Народов много — Родина одна». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Эмблем а турнира по силовому экстриму

Участники попробуют свои силы в становой тяге, «фермерской прогулке», беге с коромыслом и других состязаниях. Украшением турнира станут показательные выступления спортсменов, которые представят силовые упражнения, традиционные для народов и регионов России. К соревнованиям в Калуге присоединится и тульская команда.

Мероприятие проходит в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации совместно с общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация силового экстрима России». Состязания уже прошли в 20 регионах страны. В 2022 году установлены новые рекорды — один мировой и два российских.

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