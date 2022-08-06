Netflix выпустил новый трейлер второго сезона мультсериала The Cuphead Show
Вашингтон, 6 августа, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Сеть выложили очередной трейлер нового сезона анимационного сериала The Cuphead Show. Об этом сообщил портал «Канобу» 6 августа.
Цитата из трейлера
Мультсериала The Cuphead Show
В опубликованном ролике зрителям показали Чашека и Кружека, которые собираются отправиться в новое путешествие. Выход второго сезона мультсериала намечен на 19 августа 2022 года.
Напомним, мультсериал The Cuphead Show является адаптацией известной видеоигры Cuphead. Премьера первого сезона анимационного шоу состоялась в феврале 2022 года.