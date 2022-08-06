Вашингтон, 6 августа, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Сеть выложили очередной трейлер нового сезона анимационного сериала The Cuphead Show. Об этом сообщил портал «Канобу» 6 августа.

Цитата из трейлера Мультсериала The Cuphead Show

В опубликованном ролике зрителям показали Чашека и Кружека, которые собираются отправиться в новое путешествие. Выход второго сезона мультсериала намечен на 19 августа 2022 года.

Напомним, мультсериал The Cuphead Show является адаптацией известной видеоигры Cuphead. Премьера первого сезона анимационного шоу состоялась в феврале 2022 года.