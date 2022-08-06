6 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление британского министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Великобританию ожидает тяжёлая зима.

Оксана Переможенко, , 14:16 — REGNUM Великобританию ожидает тяжёлая зима. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

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Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что за ошибки политиков приходиться расплачиваться простому народу, для которого зима действительно может стать тяжелой.

«Мы это и без предсказаний знаем. А ещё я знаю, что зима будет холодная», — написал 20 037.

«Лиза с Трассы добьёт свою страну окончательно, потому что экономикой нужно заниматься, а не лозунгами против России. То же будет и с ЕС. Ну так им и надо, идёт процесс самоуничтожения», — пишет Zoya.

«Ничего, ради Украины можно и потерпеть», — с сарказмом отметил Robert S.

«Зима близко…» — добавил Oleg S.

«Готовьтесь…» — с сарказмом отреагировал Vik.

«Называется, мы напринимали тупых решений… а мучиться будете вы, граждане», — прокомментировал Alex.

«Говоря словами известного украинского деятеля (речь о мэре Киева Виталии Кличко — О. П.), британцам нужно готовиться к земле», — шутит «Тарзан».

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У России позади не одна тяжёлая зима. Ничего страшного! Если любите землю и каждый выращивает свое на огороде… Учитесь у россиян работать, господа европейцы зажравшиеся!..» — призвала Наталья.

«Ничто так не отрезвляет, как холод и голод. Европу ждёт вытрезвитель, который они организовали себе сами», — отметила Екатерина.

«Пускай учатся у украинцев скакать, чтобы согреться… Поговорка «назло России отморозим себе уши», похоже, этой зимой для Британии и ЕС станет пророческой…» — иронизирует Вован.

«А сама она готовится?» — поинтересовалась Marussja.

«А кто его устроил, этот энергетический кризис? Они же сами. А готовиться призывают граждан», — отметила Марина.

«На очереди лечебное голодание и бег от мигранта», — пошутил один из участников обсуждения.

«Обернется всё снова как с ковидом при Бориске [Джонсоне]. Ей вспомнят и санкции, и украинцев, и «слава Украине», — написал «Облом».

«За что боролись, на то и напоролись. Вот только как обычно будет страдать простой народ. А все эти европейские чиновники будут кайфовать на теплых курортах, вы, электорат, мерзните, платите огромные деньги за всё что только можно, но при этом виновата будет рука Кремля…» — пишет Alex W.

«Да они и так там не топят практически. Спят под электроодеялами. А теперь, похоже, и этого не будет», — задумалась Маргарита.

«А теперь скажите, кто в этом виноват? Или опять всё на Путина свалите?» — подытожил Михаил Н.