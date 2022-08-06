Донецк, 6 августа 2022, 12:22 — REGNUM Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР еще шесть снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:47 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
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