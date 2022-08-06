Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Боец смешанных единоборств из США Кейн Веласкес (в 2010 и 2012 годах завоевывал титул чемпиона UFC) не признал в вину в деле о покушении на убийство. Об этом передает ESPN.

В суде tracy collins

Его адвокат Марк Герагос отметил, что его подзащитный не признал свою вину, досудебное слушание по делу назначено на 26 сентября. Если дело не будет разрешено в досудебном порядке, то скорее всего суд будет назначен до конца года.

В феврале Веласкес с оружием в руках преследовал Гарри Гуларте. В результате инцидента боец нанес ранение отчиму Гуларте.

Веласкес находится под арестом с 28 февраля. Отмечается, что Гуларте проходит обвиняемым по делу об растлении малолетнего.