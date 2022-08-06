Вашингтон, 6 августа 2022, 12:18 — REGNUM Боец смешанных единоборств из США Кейн Веласкес (в 2010 и 2012 годах завоевывал титул чемпиона UFC) не признал в вину в деле о покушении на убийство. Об этом передает ESPN.
Его адвокат Марк Герагос отметил, что его подзащитный не признал свою вину, досудебное слушание по делу назначено на 26 сентября. Если дело не будет разрешено в досудебном порядке, то скорее всего суд будет назначен до конца года.
В феврале Веласкес с оружием в руках преследовал Гарри Гуларте. В результате инцидента боец нанес ранение отчиму Гуларте.
Веласкес находится под арестом с 28 февраля. Отмечается, что Гуларте проходит обвиняемым по делу об растлении малолетнего.