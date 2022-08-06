Москва, , 18:18 — REGNUM В московском клубе Powerhouse состоится джазовый фестиваль Future Drops. Об этом 6 августа сообщило издание «Афиша Daily».

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

В рамках мероприятия пройдут выступления Ilya Rasskazov, Oomkah Dee, Ayokeh, ILLO, Excite Quintet и других артистов из крупнейших городов России. Сам фестиваль будет организован с 11 по 13 августа 2022 года, а на день раньше — 10 августа, пройдёт джазовая вечеринка под руководством резидентов площадки Игоря Яковенко и Азата Гайфуллина.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, В Новороссийске отменили рок-фестиваль «Тамань». Мероприятие должно было состояться с 11 по 14 августа 2022 года.

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