Чебоксары, 6 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На мосту в Ядринском районе Чувашии 6 августа произошла крупная авария, в которой пострадали шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение произошло 6 августа около 05:30 на федеральной трассе М-7 «Волга» на мосту через Суру. В полиции предварительно установили, что 38-летний житель Татарии выехал на встречную полосу движения на «Хендае», где произошло столкновение с «Киа» под управлением 44-летнего чебоксарца.

По данным правоохранителей, в результате ДТП на месте происшествия погиб водитель «Хендая».

«Врачи не смогли помочь и госпитализированному водителю «Киа», — говорится в сообщении.

Ещё четверо пострадавших доставлены в больницу, включая 15-летнюю пассажирку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чебоксарах суд принял решение по резонансному ДТП на проспекте 9-й Пятилетки, в котором погиб пешеход. Фигурант уголовного дела считал виновным в происшествии пешехода — суд ему назначил 40 тыс. рублей штрафа.

Подробнее: За гибель пешехода в Чебоксарах водителя оштрафовали на 40 тыс. рублей