Вашингтон, 6 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Хиллари Клинтон публично одобрила роман своей помощницы Хумы Абедин с голливудским актером, звезды «Аллеи кошмаров» Брэдли Купером.

Скриншот видео на YouTube Брэдли Купер

О романе стало известно после проведения Met Gala-2022. Хума и Брэдли пришли на мероприятие как пара. По данным Page Six, познакомила звезд главный редактор Vogue Анна Винтур.

Экс-кандидатка на пост президента США заявила, что одобряет отношения пары. Клинтон рада, что после болезненного расставания с мужем, Абедин счастлива в новых отношениях, тем более с Купером, который сторонится скандалов.