Александр Погожев, 6 августа 2022, 14:20 — REGNUM На черноморском побережье есть село, которое во все ненастные дни летнего сезона 2022 года живет своей спокойной и беспечной сельской жизнью, принимает туристов и занимается ведением домашнего хозяйства.

Отдых на море в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Отдых на море в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев © ИА REGNUM

В селе Агой в Туапсинском районе спокойный отдых приезжим полностью гарантирован. Здесь нет шумных ресторанов и казино, нет парка с аттракционами и концертных площадок. Здесь есть пляж, море и шум прибоя.

Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдыхающие на пляже наблюдают за учениями
Отдыхающие на пляже наблюдают за учениями
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ежегодные учения в воздухе и на море
Ежегодные учения в воздухе и на море
Ежегодные учения в воздухе и на море
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ежегодные учения в воздухе и на море
Александр Погожев © ИА REGNUM

Из всех развлечений, которые есть в селе Агой, самое популярное — прогулка по местному сувенирному рынку в поиске красивой безделушки, пряностей или сувенирного ножа, так похожего на охотничий.

Рынок по пути на пляж в селе Агой
Рынок по пути на пляж в селе Агой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пляжный досуг для курортников
Пляжный досуг для курортников
Александр Погожев © ИА REGNUM
Гончар делает кувшин
Гончар делает кувшин
Александр Погожев © ИА REGNUM
Процесс создания кувшина
Процесс создания кувшина
Процесс создания кувшина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Процесс создания кувшина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Изделия из глины
Изделия из глины
Александр Погожев © ИА REGNUM

После рынка по пути к морю курортника ожидают гастрономические соблазны. Из столовой ароматно тянет супами, из киоска кукурузой, легкий ветер доносит запах шашлыка. Еда на побережье предлагается в большом ассортименте.

Отдых на море
Отдых на море
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Потерянные тапочки
Потерянные тапочки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Аренда досок для плавания
Аренда досок для плавания
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отдых на море в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Отдых на море в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев © ИА REGNUM

Местные жители купаться на море рекомендуют ходить с утра, когда вода еще чистая и море спокойное. Вечером волны делают воду мутной, она может попасть в организм и уже ночью не заставит себя ждать плохое самочувствие.

Несмотря на то, что в селе есть аптеки, аптечку лучше брать с собой.

Размытый пирс
Размытый пирс
Александр Погожев © ИА REGNUM

Все привычные магазины с необходимыми товарами в Агой есть в шаговой доступности, цены мало чем отличаются от цен в регионах.

Кафе на пляже
Кафе на пляже
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев © ИА REGNUM

Отдых в Агой для тех, кто не хочет далеко ходить к морю, может днями загорать на солнце и не выходить из воды. Есть где поудить рыбу и пожарить шашлыки, а вечером у костра петь песни.

Морская рыбалка
Морская рыбалка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дельфин в море заигрывает с людьми
Дельфин в море заигрывает с людьми
Александр Погожев © ИА REGNUM

Чтобы уехать из Агой на поезде или автобусе, надо ехать в Туапсе. Железнодорожный вокзал и автостанция находятся недалеко друг от друга. Из Агой в Туапсе ехать около 20 минут, на автобусе проезд стоит почти 40 рублей, на такси 500 рублей.

Женщина выгуливает козу в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Женщина выгуливает козу в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Охрана гостиничного комплекса
Охрана гостиничного комплекса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Граффити на здании в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Граффити на здании в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев © ИА REGNUM