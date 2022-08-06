Челябинск, 6 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Челябинске 39-летнего гражданина арестовали за убийство падчерицы. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Колючая проволока

Защита просила для него домашнего ареста. Но Ленинский райсуд города согласился с ходатайством следователя и отправил его на два месяца под стражу. Факторами для этого послужили совершение особо тяжкого преступления, отсутствие у гражданина работы, злоупотребление спиртным, а также наличие предыдущих судимостей и совершение преступления в период условного осуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 31 июля этот гражданин убил свою 19-летнюю падчерицу. А затем он скрыл тело в мусорном баке. Труп позднее нашли на сортировке мусора.

Преступление вызвало в Челябинске широкий резонанс. Как сообщало РЕ, в целом за 2022 год количество убийств на территории Челябинской области уменьшилось. За январь–июнь сокращение составило 11,1%.