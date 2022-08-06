Москва, 6 августа 2022, 12:05 — REGNUM Сделанные украинской стороной на Кипре беспилотники использовались Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и могли быть задействованы ею для передачи Киеву разведданных ВСУ о военных ДНР и ЛНР. Такое мнение 6 августа высказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин в своём телеграм-канале.

ОБСЕ
ОБСЕ

Как отметил Рогозин, он обнаружил на официальном сайте производящей на Кипре украинские разведывательные беспилотники компании фотографию, где на крыле одного из дронов имеется логотип ОБСЕ. При этом миссия ОБСЕ в Донбассе должна была осуществлять мониторинг выполнения Минских соглашений, однако она осуществляла шпионаж в пользу Киева, имея официальное право полётов в регионе.

«Какова вероятность, что этот разработанный украинскими инженерами разведывательный дрон, пользуясь нейтральным флагом ОБСЕ, выполнял полёты на Донбассе и передавал данные непосредственно в ВСУ? Точнее, какова вероятность, что не передавал?», — написал он в своём сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что версию о том, что сотрудники миссии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ осуществляли в Донецкой Народной Республике (ДНР) шпионскую деятельность, подтверждает багаж одного из сотрудников, который он оставил в гостинице в Донецке.