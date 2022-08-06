Москва, , 12:05 — REGNUM Сделанные украинской стороной на Кипре беспилотники использовались Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и могли быть задействованы ею для передачи Киеву разведданных ВСУ о военных ДНР и ЛНР. Такое мнение 6 августа высказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин в своём телеграм-канале.

ОБСЕ

Как отметил Рогозин, он обнаружил на официальном сайте производящей на Кипре украинские разведывательные беспилотники компании фотографию, где на крыле одного из дронов имеется логотип ОБСЕ. При этом миссия ОБСЕ в Донбассе должна была осуществлять мониторинг выполнения Минских соглашений, однако она осуществляла шпионаж в пользу Киева, имея официальное право полётов в регионе.

«Какова вероятность, что этот разработанный украинскими инженерами разведывательный дрон, пользуясь нейтральным флагом ОБСЕ, выполнял полёты на Донбассе и передавал данные непосредственно в ВСУ? Точнее, какова вероятность, что не передавал?», — написал он в своём сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что версию о том, что сотрудники миссии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ осуществляли в Донецкой Народной Республике (ДНР) шпионскую деятельность, подтверждает багаж одного из сотрудников, который он оставил в гостинице в Донецке.